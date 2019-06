Le fjord du Saguenay, ultime décor de la série Trop

Les adeptes de la série Trop retrouveront les sœurs Desbiens pour une troisième et dernière saison à l’automne sur Tou.tv.

Cette série parle du traitement de la bipolarité tout en racontant l'histoire de deux sœurs, Anaïs et Isabelle.

Les personnages principaux étaient tous présents aux portes du fjord pour la dernière journée de tournage sous l’œil radieux de la scénariste Marie-Andrée Labbé, originaire de l’Anse-Saint-Jean.

C'était mon souhait que ça se termine dans ce paysage-là, chez moi. Marie-Andrée Labbé scénariste

Marie-Andrée Labbé, la scénariste de Trop, est originaire de l'Anse-Saint-Jean Photo : Radio-Canada

La scénariste est revenue sur son coup de cœur.

Cette chimie qui est née entre Evelyne Brochu et Virginie Fortin, les interprètes d'Isabelle et Anaïs... Quand des actrices connectent, ça se sent, le public le sent. On a cru dès le premier moment que c'était de vraies sœurs.

Au milieu du fjord

Les propriétaires de la pourvoirie étaient heureux d'accueillir la production d'environ 80 personnes.

On est contents que le fjord soit dans une série que tout le Canada va voir. On a un vrai bijou ici quand même, c'est magique , affirme Sylvie Vittecoq, propriétaire du domaine du Cap au Leste.

Les propriétaires se sont d'ailleurs glissés parmi les figurants du dernier épisode.