Plus de 28 000 personnes sans électricité à Ottawa, dans l'est ontarien et en Outaouais

Un peu plus de 28 000 personnes sont sans électricité dans l'est ontarien et en Outaouais en raison d'orages violents qui ont déferlé sur la région en fin de journée, samedi.

Peu avant 19 h, Hydro Ottawa rapportait que 10 400 de ses clients, principalement dans l'ouest de la ville, étaient sans électricité. Les secteurs d'Innes, de Kanata-Nord, de West Carleton-March, de Stittsville, d'Osgoode, de Goulbourn et de Kanata-Sud sont touchés par des pannes.

Selon l'entreprise, la situation devrait être rétablie d'ici 1 h du matin, dimanche. Dans l'est de l'Ontario, Hydro One estimait que 9363 de ses clients étaient sans électricité.

De l'autre côté de la frontière interprovinciale, Hydro-Québec rapportait que 9014 clients étaient sans électricité en Outaouais. L'Outaouais est d'ailleurs la région de la province avec le plus d'interruptions au moment d'écrire ces lignes, avec 81 interruptions.

Alertes d'orages violents

L'alerte d'orages violents concernant Ottawa a été publiée dans un premier temps par Environnement Canada à 17 h 33. Elle était toujours en vigueur au moment d'écrire ces lignes. Entre 19 h et 19 h 15, Environnement Canada a aussi publié des alertes pour les secteurs de Cornwall - Morrisburg et de Prescott et Russell.

L'agence fédérale a prévenu les résidents de ces secteurs qu'il pourrait y avoir de fortes rafales de 100 km/h, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de 2 dollars et des pluies torrentielles.

Les aléas de la météo ont aussi forcé la suspension temporaire des activités à l'aéroport d'Ottawa. Plusieurs vols, principalement des vols en provenance ou à destination d'autres villes canadiennes, ont également été annulés ou retardés.

Environnement Canada a lancé une alerte d'orages violents à Gatineau à 18 h 49, indiquant que le système météorologique pourrait produire des vents destructeurs et des grêlons gros comme des pièces de 5 cents.

Les secteurs de la réserve Papineau-Labelle, de la rivière du Lièvre, de Low - Wakefield, de Maniwaki - Gracefield et de Papineauville - Chénéville de Rapides-des-Joachims et de Fort William - Shawville faisaient tous l'objet d'alertes plus tôt samedi, mais Environnement Canada a levé ces avertissements pour les remplacer par une veille d'orages violents.