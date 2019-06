Ouvert ou fermé pour la fête du Canada dans l’Est-du-Québec?

Plusieurs établissements et commerces seront fermés le 1er juillet dans l’Est-du-Québec, à l'occasion du congé de la fête du Canada.

Les horaires des services de transport en commun sont modifiés pour la Fête du Canada. C’est notamment le cas à Rimouski, où il n’y aura aucun service Citébus et Taxibus, et à Sept-Îles, où les services Taxibus et Interbus seront également interrompus.

De la même façon, plusieurs établissements fermeront leurs portes le 1er juillet dans l'Est-du-Québec. En voici quelques exemples :

Fermés

Toutes les épiceries Metro de l’Est-du-Québec;

Les banques et les caisses;

Les bureaux de Postes Canada;

Les bibliothèques;

Les administrations municipales;

Toutes les succursales de la SQDC;

Les centres commerciaux et la plupart des commerces;

Les points de service fédéraux (bureaux de passeport, Service Canada) et provinciaux.

Ouverts