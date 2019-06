Une station d'essence autonome ouvre à Palmarolle

Depuis la fermeture de l'ancienne station-service, il y a trois ans, les citoyens devaient à se déplacer à l'extérieur de la municipalité pour trouver de l'essence.

Le propriétaire Jasmin Caron a choisi une station libre-service, la première du genre en région, qui fonctionne sans employés.

Il s'est associé à l'entreprise Pétroles RL pour assurer la surveillance à distance des opérations depuis le Saguenay.

Les usagers se servent eux-mêmes à la station et payent en utilisant une carte de débit ou de crédit.

Au début, j'étais plus présent sur le site. Je montrais aux gens tranquillement [le fonctionnement] mais ça va rapidement et à date, on a de très bons commentaires, dit-il. C'est sûr qu'au début on a eu des difficultés, il y a eu des petits bugs informatiques. Mais depuis jeudi passé, ça va très bien, les gens s'habituent très vite à faire les transactions, c'est bien expliqué en plus.

Selon Jasmin Caron, le choix d'une station autonome est aussi motivé par la rareté de la main-d'œuvre.

Pour commencer, la station est ouverte de 6 h à 22 h et elle aura la possibilité d'ouvrir 24 heures sur 24 dès l'automne prochain.