Une activité des libéraux perturbée par les employés des plaines d’Abraham

Un événement annuel qui rassemblait des partisans et des députés libéraux fédéraux a été quelque peu troublé par des employés des plaines d’Abraham, qui réclament de l’argent d’Ottawa pour la signature d’une nouvelle convention collective.

Les employés, en grève depuis mardi, sont sans contrat de travail depuis 2017.

Selon Claudia Bellavance, qui participe aux négociations pour le syndicat, une entente est sur la table. Or, l’employeur aurait besoin de 265 000 dollars par année d’Ottawa pour signer cette nouvelle convention collective.

Il revient maintenant au gouvernement fédéral de dénouer l’impasse en accordant les fonds nécessaires. C’est les libéraux qui sont au pouvoir, c’est eux qui pourraient faire débloquer notre dossier rapidement , indique Mme Bellavance.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Jean-Yves Duclos, s'entretient avec des partisans lors du BBQ annuel des libéraux de la grande région de Québec, samedi. Photo : Radio-Canada

Les manifestants se sont faits entendre auprès des élus.

Le député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, participaient à l’événement et ont discuté avec les manifestants.

Les employés menacent de manifester à la fête du Canada si les deux parties n’arrivent pas à une entente d’ici lundi.