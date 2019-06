Un jeune créateur de figurines s'éteint à 12 ans, en Nouvelle-Écosse

Oliver Smith célébrait son 12e anniversaire mercredi, avant de s'éteindre paisiblement entouré des siens, le jour suivant.

En 2017, la famille du jeune garçon a reçu une nouvelle qu'aucun parent ne veut entendre : son fils, alors âgé de 10 ans est atteint d'une rare forme de cancer, le sarcome d'Ewing, qui se forme dans les os et les tissus mous.

Loin de se laisser décourager par la nouvelle, le petit garçon en 6e année à l'École St Andrews a décidé de se lancer dans un projet avec son papa.

Cachés dans leur garage, Oliver et son père ont créé des centaines de figurines de bois qu'ils ont ensuite vendues afin d'amasser des fonds pour les enfants malades. On les nomme Ollie Bots (Nouvelle fenêtre) , en l’honneur du jeune créateur, qui a laissé sur chacune d'elle une signature et beaucoup d'amour.

Oliver Smith, avec son père, a créé plus de 2000 figurines afin d'amasser des fonds pour les enfants atteints de cancer. Photo : CBC

Pour le père, ce furent des moments merveilleux partagés avec son fils.

Ensemble, le duo a construit plus de 2 000 figurines et a amassé un total de 35 000$, remis à des organismes œuvrant avec des enfants qui vivent une situation semblable.

Quelques semaines avant sa mort, son projet de figurines a été partagé avec le public à Coach's Corner, sur les ondes de CBC, lors des séries éliminatoires.

Le jeune garçon était extrêmement fier et heureux de voir ses efforts récompensés, a raconté son père.

Selon les renseignements obtenus par CBC, Oliver Smith excellait à l'école, il adorait faire du sport, avait de nombreux amis qu'il aimait beaucoup et était très actif au sein de la communauté scolaire.

Il était profondément attaché à son école, prenait la défense des plus démunis et a toujours encouragé le partage , peut-on lire dans sa nécrologie.

Pour faire vivre sa mémoire, la famille du petit Oliver Smith a décidé de poursuivre son projet de figurines et d'amasser des fonds pour aider les autres familles qui vivent, comme elle, des moments difficiles.

Avec les renseignements de CBC.