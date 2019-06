Neuf jours de pêche gratuite en Ontario

Les nouveaux pêcheurs peuvent emprunter du matériel dans plusieurs parcs provinciaux, offices de protections de la nature et bibliothèques municipales.

Les périodes de pêche sans permis soulignent l’importance de la pêche récréative en Ontario et nous rappellent que nous devons la préserver pour les générations futures , indique le ministère des Richesses naturelles et des Forêts sur son site.

Des prises limitées

Pêcher gratuitement en Ontario ne veut toutefois pas dire que le nombre de prises est illimité.

Chaque cours d’eau est réglementé et il est important de s’informer sur les quotas des espèces pêchées.

La province a établi les quantités de poissons qu’un pêcheur peut attraper et conserver et chaque zone a ses particularités.

Le gouvernement valorise la pêche

C’est le quatrième événement de l’année qui promeut la pêche gratuite dans la province.

Cette année, pour la première fois, le gouvernement de Doug Ford a autorisé la pêche sans permis lors des week-ends de la fête des Mères et de la fête des Pères, en plus de la fin de semaine du jour de la Famille et de celle de la fête du Canada.

Depuis le début de leur mandat, les conservateurs ont multiplié les initiatives en faveur des pêcheurs de l’Ontario.

Le prix du permis de pêche a été gelé et les frais de service de deux dollars ont été annulés en début d’année.

Le gouvernement a également rendu la pêche gratuite pour les anciens combattants et les membres des Forces armées canadiennes.