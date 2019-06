Des parents de Thurso facturés après des actes de vandalisme

Le maire Benoît Lauzon en a assez. Il raconte que certaines infrastructures ont été endommagées, voire brûlées, par des jeunes de la municipalité au cours des dernières semaines.

Il y a aussi eu énormément de graffitis dans nos jeux d’eau, puis on sait que ce sont de jeunes enfants qui se tiennent là durant la journée. Les images qui sont là, les mots qui sont marqués, ce n’est pas trop beau à voir , a-t-il dit.

Des parents semblent en avoir assez, eux aussi, puisque le premier magistrat indique que le nombre de plaintes de parents en lien avec ces actes est en hausse.

Les parcs de Thurso sont la cible d'une vague d'actes de vandalisme depuis le début du mois. Photo : Radio-Canada

« Ce n'est pas à l'ensemble de la communauté à payer »

Le maire est clair : les contrevenants devront rembourser le coût des réparations, dont la somme totale pourrait se situer entre 10 000 $ et 25 000 $, selon lui.

Toutefois, le temps de travail des salariés ne sera pas inclus dans la facture transmise aux parents. Les matériaux et le remplacement des jeux ou des pièces d’équipement à acheter seront facturés aux parents, a précisé le maire.

Nous, ce qu’on dit, c’est que ce n’est pas à l’ensemble de la communauté à payer , affirme le maire sans broncher. Oui, on va réparer, mais les parents des enfants qui ont fait des dommages vont recevoir des factures.

Un moment donné, on ne peut pas endurer ça tout l’été, c’est pourquoi on établit une directive très claire. Benoît Lauzon, maire de Thurso

Le maire précise que les réparations seront effectuées d'abord, après quoi les factures seront transmises aux parents concernés.

Des caméras de surveillance

Par ailleurs, ce sont des caméras de surveillance installées depuis deux ans qui ont permis d'identifier les auteurs de ces actes de vandalisme, a expliqué M. Lauzon.

Dans nos parcs, on a des caméras de surveillance pour s’assurer de la sécurité dans les parcs et pour s’assurer qu’il n’y ait pas de bris [...] aujourd’hui, on voit bien sur la caméra [qui a commis des actes de vandalisme] , a-t-il souligné.

Des caméras de surveillance en place depuis deux ans ont permis d'identifier les contrevenants. Photo : Radio-Canada

Le maire ne se gêne pas pour dire que d'autres mesures pourraient être mises en place si les délits se poursuivent. Ces jeunes-là utilisent beaucoup le parc de planches à roulettes, puis, s’ils ne sont pas capables d’utiliser les infrastructures sans rien briser, on va tout serrer au garage pour la période estivale cette année.