Le salon de jeux de Wôlinak pourrait voir le jour à l’automne

Le conseil de bande devrait avoir terminé de ficeler, au cours des deux prochaines semaines, l'entente avec ses partenaires dans ce projet estimé à 1,5 million de dollars.

« Présentement, on n’a rien de signé. Par contre, on a certains pourparlers qui sont en cours, puis on devrait arriver à une entente d'ici les deux prochaines semaines », confirme le directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak, Dave Bernard.

Il précise que les plans et devis ont aussi été amorcés pendant les négociations.

« En parallèle, on a quand même entamé les démarches pour tout ce qui est les plans architecturaux, donc on devrait avoir une bonne idée de ce qu'on va construire d'ici deux semaines. »

Le salon de jeu sera installé dans les locaux de la radio CKBN qui seront agrandis de 2400 pieds carrés. L’endroit doit accueillir des machines à sous du même fournisseur que celles que l'on retrouve dans les casinos de Las Vegas et des tables avec croupiers virtuels.

Des discussions ont eu lieu au cours des derniers mois avec plusieurs partenaires potentiels, dont les opérateurs du casino situé en territoire Mohawk à Kahnawake, mais ceux-ci ne participeront finalement pas au projet.

Inquiétudes

Le projet suscite de l'inquiétude chez certains membres de la communauté de Wôlinak où vivent environ 200 personnes. Certains craignent que la présence d'un casino entraîne des problèmes de jeu chez les personnes plus à risque.

D'autres se questionnent sur la façon dont seront répartis les revenus ou souhaiteraient qu'une partie de l'argent soit consacrée aux programmes sociaux. Le directeur général du conseil reconnaît qu'il peut y avoir certaines craintes légitimes.

« C'est certain qu'il y en a qui ont des réticences, je les comprends, concède Dave Bernard. C'est sûr que c'est une industrie qui peut faire peur un peu. Par contre, ça va être à nous de justement les rassurer, de leur démontrer la crédibilité de nos partenaires. »

Il affirme que l'argent sera partagé entre les partenaires, le conseil de bande et les membres et qu'il pourrait notamment servir à des projets dans la communauté ou à l'achat de terrain.

M. Bernard dit avoir l'intention de travailler en collaboration avec la Ville de Bécancour pour s'assurer que l'implantation se déroule rondement. Le maire, Jean-Guy Dubois, affirme qu'il n'a pas été contacté pour le moment, mais précise n'avoir aucune inquiétude particulière en lien avec le projet.

« J'arrive du Nouveau-Brunswick et sur l'autoroute qui nous mène vers Moncton, je pense qu'il y a des casinos tous les 200 km, constate le maire. On s'habitue à ça comme on s'habitue à autre chose. »

Le territoire de Wôlinak étant régi par les lois fédérales, Loto-Québec ne s'impliquera pas dans le dossier. La Loi sur les Indiens permet l’instauration de salons de jeux et de paris sur le territoire des communautés.

