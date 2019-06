Une victime présumée du nonce en France vient plaider sa cause au Vatican

Un des plaignants qui accusent Mgr Luigi Ventura, l'ambassadeur du Vatican en France, d'agressions sexuelles est venu samedi au Vatican pour plaider sa cause et tenter de faire lever l'immunité diplomatique du prélat, qui nie les faits.

Je demande au Vatican et aussi au gouvernement français de prendre leurs responsabilités , a déclaré Mathieu de la Souchère, 27 ans, venu à Rome avec son avocate pour rencontrer des responsables de l'Église catholique.

Dès la semaine prochaine, nous rencontrerons des personnes proches du pape qui, j'espère, porteront notre cause , a ajouté le jeune homme. Il demande que le pape François lève l'immunité diplomatique de Mgr Ventura, 74 ans, qu'il accuse de l'avoir agressé sexuellement.

L'affaire avait éclaté en février avec la révélation de l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris. La mairie de Paris avait signalé au parquet que M. de la Souchère s'était plaint d'attouchements répétés du nonce apostolique, des mains aux fesses , lors de la cérémonie des vœux aux autorités diplomatiques en janvier.

Deux autres plaignants s'étaient ensuite manifestés et avaient relaté des faits similaires datant de 2018. Ces trois hommes ont été entendus par les enquêteurs et une quatrième plainte a été déposée par un autre homme.

Lors de confrontations avec des plaignants organisées en mai dans le cadre de l'enquête, l'archevêque italien – nonce apostolique en France depuis 2009 – a nié les faits qui lui sont reprochés.

Le nonce apostolique Luigi Ventura (droite), sert d'ambassadeur du Vatican en France. Photo : AFP / Ludovic Marin

Selon M. de la Souchère, six plaintes ont été déposées en France pour des faits similaires contre Mgr Ventura dont l'une émane d'un diplomate du Quai d'Orsay et une autre d'un séminariste de 18 ans .

« Il y a aussi deux autres plaintes plus anciennes dont l'une remonte à 2008 au Canada, où Mg Ventura a été nonce apostolique », a déclaré le plaignant.

Ce dernier a aussi dénoncé la thèse avancée par Mgr Ventura selon laquelle il serait victime d'un complot LGBT de la part de la mairie de Paris .

Je suis venu à Rome pour essayer de déconstruire cette version dont je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi prégnante , a expliqué M. de la Souchère.