Déménagements : les SPCA se préparent à recevoir plus d'animaux qu'à l'habitude

C'est ce qu'affirment des refuges pour animaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Ils notent aussi que la saison estivale rime toujours avec une augmentation d'animaux abandonnés.

Anik Henri, la directrice générale du Refuge La bonne étoile de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

D'ailleurs, depuis une semaine, le Refuge La bonne étoile de Rouyn-Noranda ne désemplit pas.

Les responsables, qui accueillent un grand nombre d'animaux, se préparent aussi aux conséquences des déménagements au début du mois de juillet.

Comme là, on est la semaine avant les déménagements, on a eu une semaine très très occupée. Je dois avoir eu au moins une quinzaine d'animaux abandonnés depuis lundi. C'est sûr que la charge de travail augmente, on le sait donc on se prépare. Comme moi, j'ai fait un transfert de chats voilà une semaine pour avoir de la place , fait savoir la directrice générale, Anik Henri.

La SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux d'Abitibi-Ouest affirme avoir accueilli 80 animaux en mai et en juin.

Elle s'attend à en recevoir un grand nombre en juillet, en raison des déménagements.

La directrice du refuge, Diana Morency, rappelle toutefois que le refuge devrait être le dernier recours.

On dit aux citoyens qui viennent abandonner un animal d'essayer de trouver une famille [d'accueil] eux-mêmes, au lieu de venir tout de suite abandonner l'animal ou d'essayer de travailler avec les propriétaires d'immeuble, de faire un dépôt [de garantie] pour rembourser d'éventuels dégâts que l'animal pourrait causer. On essaie de dire aux gens de ne pas abandonner l'animal, dit-elle.