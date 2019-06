Un père qui a perdu sa famille en Éthiopie demande à ce que Boeing soit tenu responsable

Paul Njoroge a perdu sa femme, ses enfants et sa belle-mère lors de l'écrasement d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines, le 10 mars 2019. Il pleure la mort de ses proches chaque jour depuis la tragédie.

Dix-huit Canadiens sont morts lors de cette catastrophe aérienne et leurs familles en souffrent encore.

Ils savaient ou auraient dû savoir que la conception de l'avion était défectueuse , dit Paul Njoroge.

Il gémit en se souvenant du champ de poussière près de Bishoftu, en Éthiopie, qui a englouti les personnes qui lui étaient les plus chères.

En s'écrasant, l'avion a creusé un impressionnant cratère, labourant la terre sur des dizaines de mètres de longueur. L'avion s'est désintégré à l'impact : on ne distinguait plus la forme de l'appareil, mais seulement des morceaux de carlingue éparpillés.

L'appareil, qui venait de décoller de la capitale éthiopienne Addis-Abeba, transportait 157 personnes à destination de Nairobi, au Kenya dont sa famille.

Il n'y a pas un jour où [je ne m'imagine pas] dans le même avion que ma famille , dit-il.

J'aurais voulu être avec eux dès le départ , ajoute-t-il alors que ses larmes coulent sur son visage.

Je pense à ma femme là-bas avec les enfants et à ma belle-mère, et [comment] elle a su qu'ils allaient mourir. Paul Njoroge

Le vol 302 d’Ethiopian Airlines s’est écrasé six minutes seulement après le décollage à partir d’Addis-Abeba.

Les tours de contrôle ont « perdu le contact » avec le pilote à ce moment-là.

Le père de famille, qui a perdu son épouse Carolyne Nduta Karanja, 33 ans, ainsi que ses trois enfants, Ryan, Kellie et Rubi, respectivement âgés de 6 ans, 4 ans et 9 mois, a dit rester éveillé la nuit « en pensant à l'horreur qu'ils ont dû endurer » pendant les six minutes au cours desquelles les pilotes ont tenté sans succès de redresser l'appareil.

De l'ADN a été extrait à partir de matériaux collectés sur le site, mais aucun reste humain n'a été retourné aux proches jusqu'à maintenant.

Le frère de Carolyne Njoroge, Quindos Mwangi Karanja, sur le lieu de l’écrasement, pleurant la mort de sa mère, Ann Wangui Karanja, de sa sœur et de ses nièces et son neveu. Photo : Radio-Canada / Susan Ormiston

Six familles, dont celle de Paul Njoroge, ont décidé d'intenter des poursuites contre Boeing, Rosemount Aerospace et l'Agence fédérale de l'aviation (FAA).

Les avocats de deux familles canadiennes affirment que l'entreprise a privilégié ses profits au détriment de la sécurité de ses clients.

La poursuite vise entre autres l'entreprise Rosemount Aerospace, fournisseur du senseur qui transmettait des données au système antidécrochage MCAS (Manoeuvering Characteristics Augmentation System) du 737 MAX 8, dont le fonctionnement a été mis en cause dans la tragédie aérienne.

Les familles ont également déposé une plainte contre la FAA, qui a autorisé la mise en marché de l'appareil.

Les dommages et intérêts, s’ils sont accordés, pourraient être de plusieurs millions de dollars.

Une équipe juridique américaine a rencontré Boeing devant la cour fédérale.

Boeing propose de passer à la médiation, un premier pas vers une entente à l'amiable, plutôt que de passer devant le tribunal.

Mais certaines familles insistent pour avoir un procès avec jury.

Je n'irai jamais bien pour le reste de ma vie. J'ai perdu ma femme et mes enfants. Paul Njoroge

Certaines familles insistent pour savoir ce que Boeing savait, quand la compagnie le savait, ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent , a déclaré Bob Clifford, un avocat représentant des familles des victimes.

Si l'on peut permettre à Boeing de fabriquer des avions qui peuvent tomber du ciel, si le dysfonctionnement de la direction persiste, le manque de surveillance interne persiste, à qui cela profite? Nous volons tous à bord de ces avions , dit Paul Njoroge en colère.

Boeing fait face à plus de 100 poursuites de la part des familles des passagers, d'actionnaires et d'un groupe de pilotes de MAX 8.

Au moins trois agences américaines enquêtent sur Boeing après deux écrasements mortels en quatre mois.

Dans un courriel Boeing a déclaré que l'entreprise ne pouvait commenter directement au sujet d'aucune poursuite, mais elle nie toute négligence tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes.

Avec les informations de Susan Ormiston