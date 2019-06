À la découverte d’un côlon géant à Sherbrooke

Les mystères du côlon sont dévoilés samedi au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS profite du demi-marathon pour exhiber un colon géant, une structure gonflable de 12 mètres de longueur, dans laquelle les visiteurs peuvent circuler pour en apprendre plus sur les maladies intestinales.

Ça semble un peu bizarre un colon géant! , s’exclame d’emblée la docteure Nathalie McFadden, spécialisée en chirurgie colorectale au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, qui sera présente tout au long de l’évènement.

Le colon est la plus longue partie du gros intestin qui absorbe l’eau et les éléments nutritifs et fait passer les déchets du corps vers le rectum.

Vous pouvez marcher dans le tube digestif, dans ce colon géant et en apprendre plus sur les maladies qui touchent le gros intestin, explique la médecin. Vous pouvez voir de quoi a l’air un cancer de l’intestin et un polype. Il y a même une section sur les maladies inflammatoires, vous pouvez vraiment voir de quoi ça a l’air.

Pour Nathalie McFadden, c’est l’occasion de démystifier cet organe du corps humain, parfois associé à des sujets tabous.

Le cancer colorectal est le deuxième plus fréquent au Canada après le cancer du sein chez la femme. On n’en parle pas beaucoup, c’est encore un peu tabou de parler de ses symptômes digestifs. Docteure Nathalie McFadden, spécialisée en chirurgie colorectale au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Il existe tout de même plusieurs moyens de prévenir ce type de cancer selon l’experte. Faire de l’exercice, manger plus de fibres, de fruits, de légumes et moins de viande rouge sont entre autres recommandés.