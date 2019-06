The Offspring écrit une page d'histoire

Les 16 500 passeports et les billets journaliers avaient tous été vendus. L'organisation s'était préparée à vivre sa plus grosse soirée… et elle l'a eue! Au point où elle a dû refouler des spectateurs à la sortie du tunnel menant au site pendant un certain temps. Du haut des estrades, on voyait les gens affluer et s'entasser comme dans le métro de Tokyo. Mais la machine a tenu le coup.

Tout le monde avait 16 ans

Dès l'arrivée de The Offspring, la foule s'est emportée avec fougue et enthousiasme. Une ardeur qui n'a jamais faibli tout le long du spectacle. Un spectateur a même réussi à sauter sur la scène. La sécurité l'a sorti aussi vite qu'il était arrivé. Mais un doute m'est passé à l'esprit : se pourrait-il que ce soit arrangé avec le gars des vues ? Enfin… si ce n'était pas le cas, il y avait peu de chance que ça se reproduise. La sécurité était décuplée pour la soirée. Partout sur le site, les accès étaient contrôlés plus d'une fois. Les agents de sécurité et même les policiers étaient plus nombreux qu'à l'accoutumée. J'en ai vu être expulsés du site et gentiment escortés par un nombre imposant d'agents. De quoi calmer des trop pleins d'ardeur.

Des milliers de personnes ont assisté au spectacle du groupe punk californien The Offspring à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Même si la voix de Dexter Holland a changé depuis le temps, les fans n'en ont pas fait de cas, trop heureux de revivre la frénésie de leur adolescence. Tout le monde chantait Come Out And Play, Why Don't You Get A Job, et Pretty Fly. L'enthousiasme du public n'a pas faibli de tout le spectacle, même à l'écoute des nouvelles pièces comme It Won't Get Better. Les musiciens n'ont jamais ralenti la cadence, même que parfois ils ont donné un peu de fil à retordre à Holland qui a constaté que certaines étaient plus accélérées qu'à l'accoutumée. The Offspring s'est fait généreux avec le public en étant à la hauteur de leurs attentes.

Le retour des Planet Smashers

Quelle bonne idée d'avoir confié la première partie aux Planet Smashers! Le ska punk du groupe colle parfaitement à la musique des Offspring, et il faut dire que Matt Collyer et sa bande ont souvent fait les plus belles soirées des Trifluviens il y a plus d'une décennie. Il l'a souligné d'ailleurs en parlant des spectacles mémorables au défunt Maquisart.

Le groupe de ska punk montréalais The Planet Smashers a réchauffé la scène avant la venue du groupe The Offsping. Photo : Radio-Canada

Le parterre était déjà plein pour leur prestation et ils ont su mettre la foule dans leur petite poche le temps de deux trois chansons : Too Much Attitude, Surfin' in Tofino et I Like Your Girlfriend. Sur la pièce Missionnary's Downfall, les Planet Smashers rendent hommage au mythique Coconut Bar, là où ils avaient l'habitude de terminer leur soirée. Cette fois-ci, nos petits espions nous ont révélé que le groupe avait plutôt abouti au Temps d'une pinte après leur spectacle.

Quelques perles en vrac

Avant de livrer un spectacle exceptionnel à la scène des Voix acoustiques, Safia Nolin a donné une prestation spontanée dans le hall du Musée Pop en après-midi, pour le plus grand plaisir des visiteurs et des employés du musée.

La comédienne originaire de Trois-Rivières Rose-Marie Perreault est venue profiter du Festivoix, pour savourer elle aussi l'humour et le talent de Philippe Brach.

Le Festivoix a franchi une autre étape dans son développement avec la présentation du spectacle de The Offspring. L'organisation a su démontrer qu'elle était en mesure d'accueillir des joueurs des ligues majeures. La seule déception pour certains festivaliers : des concessions de bière sont tombées en rupture de stock à la fin de la soirée.

Samedi, une autre soirée à saveur internationale est au programme avec la venue du groupe suédois Millencolin. En première partie, il y aura une touche mauricienne pour le spectacle des Américains Ten Foot Pole. Le groupe a fait appel au batteur de Batiscan Guillaume Fortin pour tenir le rythme. Ah ! fierté... quand tu nous tiens!