Ville-Marie accueille le Festivoile de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien

Plusieurs amateurs de voile sont invités à participer à des concours d'habiletés en allant sauver une personne en eau.

Il y aura aussi des régates de voiliers, en plus de cours d'initiation et des visites de voiliers.

Josianne Bergeron et Emilie Auclair, cofondatrices du Festivoile Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

L'objectif des organisateurs est de démystifier le monde de la voile qui est souvent méconnue du grand publique explique la cofondatrice de l'événement Emilie Auclair.

C'est pour partager une passion Josianne [Bergeron, cofondatrice] et moi on a eu cette piqûre-là de la voile. Emilie Auclair, cofondatrice de l'événement

Emilie Auclair dit qu'elle veut aussi mieux faire connaitre le lac Témiscamingue.

C'est vraiment tout naïvement de dire on veut partager ça, le lac Témiscamingue c'est un lieu fantastique pour faire de la voile, un grand lac profond, il y a de beaux vents, les installations c'est magnifique puis démystifier la voile. [La voile] c'est un univers en soi oui mais c'est accessible et passionnant et c'est une activité écoresponsable, familiale et d'aventure aussi , précise-t-elle.

Les organisatrices n'écartent pas la possibilité de revenir avec le même événement l'an prochain.