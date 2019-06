Ouvert ou fermé pour la fête du Canada?

Un petit récapitulatif des services et lieux publics qui resteront ouverts à Edmonton et Calgary lors de la fête du Canada.

Lundi ne sera pas une journée fériée pour tous, puisque les centres d’achats, les stations-service, la plupart des restaurants et des commerces de proximité resteront ouverts le 1er juillet.

Pour le reste, voici une liste de ce qui sera ouvert ou fermé :

Les piscines

À Calgary comme à Edmonton, les bassins extérieurs resteront accessibles… À moins que la météo en décide autrement, en particulier dans la capitale où la pluie risque de s’inviter aux festivités.

La chaleur intense pourrait se poursuivre pendant des semaines. Photo : Radio-Canada / Colleen Underwood

Centres de loisirs

À l’exception du Centre de loisirs de Southland, aucun centre de loisirs n’ouvrira ses portes à Calgary. C’est tout l’inverse à Edmonton où ils seront tous ouverts de 11 h à 16 h, en dehors du Centre de loisirs de Bonnie Doon qui est fermé pour travaux.

Un panda au Zoo de Calgary Photo : Radio-Canada / Julie Préjet

Zoo

Ils seront ouverts dans les deux villes. Le 152e anniversaire du Canada coïncide d’ailleurs avec la 60e bougie du Edmonton Valley Zoo (et les 44 ans de l’éléphant Lucy). Autant d’événements qui y seront soulignés en musique notamment, tandis que le zoo Calgary offre un rabais de 5 $ par entrée.

Administration

Les bâtiments municipaux seront fermés à Calgary comme à Edmonton.

Transport en commun

Ils sont à privilégier pour se déplacer dans les deux villes, car des restrictions de stationnement seront en vigueur à proximité des lieux de festivités, bien qu’il sera possible de se garer gratuitement sur les rues à Calgary.

Le train léger à Edmonton. Photo : Lydia Neufeld/CBC

À Edmonton, la Ville annonce des risques d’embouteillage, dès deux heures avant le feu d’artifice et jusqu’à deux heures après la fin des activités.

À noter que les services d'autobus et de train léger circuleront en fonction de l’horaire du dimanche dans les deux villes.

À Edmonton, les bus 1,5,8 et 9 circuleront davantage au centre-ville et dans le secteur de Mill Woods. Quant aux oiseaux de nuit, ils pourront profiter de bus additionnels qui seront mis à disposition au Government Transit Centre; et la plupart des bus circuleront après minuit.

Poste

Les bureaux de poste seront fermés. « Toutefois, les heures d’ouverture des bureaux de poste exploités par le secteur privé dépendront des heures d’ouverture du commerce hôte », peut-on lire sur le site de Postes Canada.