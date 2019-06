Dix blessés dans un accident dans Bellechasse

Un conducteur en état d'ébriété aurait causé un accident majeur et un carambolage vendredi en début de soirée sur la route 279 à Saint-Charles-de-Bellechasse.

Selon la Sûreté du Québec, l'homme dans la quarantaine aurait fait un dépassement interdit sur une ligne double continue avant de percuter une voiture qui s'en venait en sens inverse .

La porte-parole Marie-Pier Lorrain ajoute qu'un carambolage impliquant un total de six véhicules s'en est suivi.

Il y a une dizaine de personnes qui ont été blessées. On parle de trois blessés plus graves, mais on ne craint pas pour la vie de personne heureusement.

La SQ indique aussi que le suspect avait une jeune enfant à bord de son véhicule. Elle a été blessée légèrement.

Le conducteur a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, conduite dangereuse causant des lésions et de délit de fuite.