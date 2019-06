La Galerie du Nouvel-Ontario déménage en fête

C’est un gros déménagement, ça fait 22 ans qu’on est ici, c’est un peu triste, mais en même temps on s’en va dans un nouveau lieu avec des nouveaux projets , explique Danielle Tremblay, la directrice générale.

Prendre la décision de déménager n’a pas été un choix facile, affirment les responsables de la galerie. C’est l’augmentation du prix du loyer qui les a poussées à quitter le 174 rue Elgin, deux ans avant leur installation définitive dans la Place des arts de Sudbury.

On préfère en tant qu’organisme à but non lucratif, mettre cet argent dans la programmation artistique.

Maude Bourassa Francoeur, agente de communications de la GNO