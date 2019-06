Les Métis saskatchewanais se réjouissent de l’entente fédérale sur l’autogouvernance

« C’était vraiment important pour les Métis, de protéger notre culture et notre mode de vie pour les générations suivantes », déclare Stacey Love, une Métisse de Saskatoon.

Stacey Love, une Métisse de Saskatoon, souhaite transmettre la culture et les traditions métisses à ses enfants. Photo : Radio-Canada

Elle explique que cette entente est le résultat de plusieurs décennies de travail.

La présidente de l’organisme de Saskatoon Central Urban Métis Federation Inc., Shirley Isbister, applaudit, elle aussi, l’entente.

Elle espère maintenant que les leaders métis pourront mettre en place les structures efficaces nécessaires.

« L’autogouvernance, ça vient avec beaucoup de travail. Ce n’est pas juste un [beau] mot », lance-t-elle.

Les ententes signées jeudi entre le gouvernement fédéral et les Nations métisses de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario donnent à ces nations le droit de choisir leurs représentants, d’écrire leurs propres lois et leur propre constitution.

Par contre, les ententes ne comportent pas d’engagements concernant la chasse, la pêche ou les revendications territoriales. Elles créent quand même un cadre pour d’éventuelles négociations sur ces questions dans le futur.

Avec les informations de Grégory Wilson