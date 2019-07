Le temps d’un café avec les participants de Nouvelle scène 2019

Le concours musical Nouvelle scène est de retour pour une trentième année. Cette fois-ci, trois participants sont dans la course. Philippe Gabriel, éemi et Thomas Chevalier. Ils donneront le meilleur d’eux-mêmes lors du concert final le 1er août à 20 h, à l'Artesian à Regina. Le vainqueur mettra la main sur une bourse de 1000$ et le droit de représenter la Saskatchewan au gala Chant’Ouest en Alberta, en septembre. En plein travail de création et de préparation, Rose Nantel et Nicole Lavergne-Smith leur ont offert une pause-café bien méritée. Qu’est-ce que leur goût pour la caféine révèle sur eux? Poursuivez votre lecture pour le découvrir!

Être seul sur scène sera une première pour Philippe Gabriel. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Philippe Gabriel, buveur de café infusé à froid

En été comme en hiver, Philippe déguste son café infusé à froid, communément appelé cold brew. Il en aime particulièrement le goût et la texture. Mais qu’est-ce que ce choix de boisson nous renseigne sur lui? Les buveurs de café infusé à froid sont perçus comme étant à la mode. Des personnalités plutôt inflexibles et à l’opinion facile. Alors qu’il ne se trouve pas très souple physiquement, Philippe se veut plutôt accommodant et à l’écoute lors de diverses situations. Pour le côté à la mode des buveurs de café infusé à froid... très peu pour lui!

Il raconte qu’au moment de la séance photo des participants de Nouvelle scène au mois de juin, les organisateurs de l’événement musical ont dû planifier une séance avec un styliste!

La mode? Non, je suis vraiment nul! Philippe Gabriel

C’est plutôt par envie de développer ses talents musicaux que Philippe a fait le choix de s’inscrire à Nouvelle scène. Les formations offertes dans le cadre de ce concours musical semblent pour lui la parfaite occasion de concrétiser cette nouvelle étape de sa carrière. Se produire seul sur scène est une première pour le guitariste qui a l’habitude d’accompagner d’autres musiciens en spectacle.

Définir ce qui le rend unique fait d’ailleurs partie de ses aspirations musicales.

Bien que la compétition l'angoisse, éemi considère que l'expérience en vaut le coup. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Café au lait pour éemi

éemi aime son café bien crémeux. Alors qu’elle commande souvent un « double crème », elle y est allée d’un café au lait dans un commerce proche de son lieu de travail, en notre compagnie.

Le café au lait est le symbole de tous ceux qui possèdent un cœur d’enfant. Ceux qui en consomment sont décrits comme étant des personnes authentiques ayant beaucoup de tact. éemi est bien d’accord avec tout ceci. Elle avoue avoir quatre animaux en peluche chez elle, dont deux dans son salon, à la vue de tous. éemi se décrit aussi comme une personne sensible à son environnement proche. Elle prend soin des gens qui l’entourent, ce qui semble concorder avec l'authenticité des buveurs de café latté.

Alors qu’éemi se décrit aussi comme étant une personne anxieuse, elle a tout de même décidé de s’inscrire à nouveau au concours Nouvelle scène cette année, alors que ce genre de compétition augmente son stress.

Ce que j’aime avec Nouvelle scène c’est que tu as la chance d’apprendre des choses qui vont t’aider. Surtout qu’avec le format de Nouvelle scène, c’est vraiment spécialisé selon la personne. éemi

La musique fait partie de la vie d’éemi depuis très longtemps, et la compétition d’un tel concours ne l’inquiète pas. Elle a d’ailleurs trouvé géniale la première rencontre des trois concurrents au mois de juin dernier.

Et pour le futur, que souhaite éemi? Lancer un album, écrire de la musique, suivre des formations. Son but : faire carrière et vivre de sa musique.

Thomas Chevalier s'est inscrit à Nouvelle scène entre autres, afin de participer à diverses formations. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Thomas Chevalier, autour d’un bon thé

Thomas ne boit du café que le matin. Le reste de la journée, il préfère alors commander du thé vert, idéalement avec beaucoup, beaucoup de miel! Les buveurs de thé vert sont connus pour mener une vie équilibrée. Est-ce bien le cas de Thomas?

Je pense que oui. Je ne mets pas de chaussettes avec mes sandales. Donc je pense que je fais la bonne affaire! Thomas Chevalier

Les amoureux du thé vert ne suivent pas aveuglément les tendances ou les règles, tout comme le guitariste qui aime créer sa propre voie.

Prendre part aux ateliers et aux formations, et augmenter ses connaissances ne sont que quelques raisons pour lesquelles Thomas Chevalier s’est inscrit au concours Nouvelle scène. C’est d’ailleurs cette soif d’apprentissage et ce désir d’investir dans sa carrière qui font en sorte que Thomas se concentre davantage sur sa musique, plutôt que sur la rivalité entre lui et les deux autres participants.

Thomas rêve d’avoir un jour la chance de partir en tournée en Europe, après bien sûr avoir fait une tournée en Saskatchewan! Le musicien souhaite aussi enregistrer quelques albums, en plus d’enseigner la musique et d’aider les enfants à réaliser à quel point cette dernière peut jouer un grand rôle dans leur vie.

Dans le scénario idéal, le (ou la) gagnant(e) de Nouvelle scène 2019 sera aussi le (ou la) lauréat(e) du gala Chant’Ouest, à la rentrée. Il (ou elle) remportera alors son billet pour représenter l’Ouest canadien au prestigieux Festival international de la chanson de Granby, au Québec, en 2020, et pourra faire aussi bien que Lord Byrun, le vainqueur de l'été dernier.