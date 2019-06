La famille d'Alan Kurdi bouleversée par un film non autorisé sur sa mort

J'ai vraiment le cœur brisé en ce moment , dit Tima Kurdi, la tante d’Alan, qui habite à Port Coquitlam, dans le Grand Vancouver. C'est inacceptable.

Tima Kurdi affirme que personne travaillant sur le film n’a demandé à sa famille la permission de raconter l'histoire du petit Alan. Photo : Radio-Canada

Mme Kurdi affirme qu'aucune des personnes qui travaillent sur ce film n’a demandé à sa famille la permission de raconter l'histoire. C'est en larmes qu'Abdullah, le père d'Alan, qui vit en Irak, lui a annoncé la nouvelle au téléphone.

Il ne pouvait pas croire que quelqu'un tournait un film. Il a dit : je ne peux pas imaginer que mon fils décédé, âgé de 2 ans et qui ne pouvait même pas parler, je ne peux pas l'imaginer revenir en vie. Tima Kurdi, tante d'Alan

Un film qui ne raconte pas la vraie histoire

Le film s'intitule Aylan baby: la mer de la mort. Il met en vedette l'acteur américain Steven Seagal et est actuellement tourné en Turquie près du lieu où le corps d'Alan a été retrouvé.

C'est très blessant , dit-elle. Ils l'appellent sous un faux nom, Aylan plutôt qu’Alan. Ils disent qu'il a trois ans, plutôt que deux. Que savent-ils de ma famille pour faire un film?

Le producteur Omer Sarikaya a publié des photos de la production et de l'affiche du film sur les médias sociaux.

Pas prêts

L'année dernière, Kurdi a publié un livre sur Alan et sa famille intitulé The Boy on the Beach. Elle dit que la famille a refusé un certain nombre d'offres pour le transformer en film.

Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas prêts. Tima Kurdi, tante d'Alan

Mme Kurdi dit que la famille n’a pas le pouvoir d’arrêter le film, mais espère attirer l’attention du producteur en parlant publiquement de leur désespoir.

J'essaie d'empêcher cela en utilisant ma voix. Cela me fait tellement mal. Tima Kurdi, tante d'Alan

Les gens célèbres ne devraient pas se mettre dans cette situation, croit Mme Kurdi. Respectez la famille et sachez la vraie histoire.

La photo d'Alan, âgé de deux ans, est devenue un symbole tragique de la crise des migrants en Europe. Le petit garçon, son frère Galib et sa mère Rehana se sont tous noyés lorsque le petit bateau pneumatique dans lequel ils se trouvaient a chaviré en Méditerranée. La famille tentait d'atteindre l'île de Kos en Grèce.

Avec les informations de Karin Larsen