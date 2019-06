Des jeunes s’initient au travail de pompier aux Jeux de l’Acadie

Les organisateurs des Jeux de l'Acadie ont choisi une discipline bien spéciale pour leur volet « Vie active » cette année. Plus d’une trentaine de jeunes participent en effet aux Jeux de pompiers.

Rouler et dérouler un boyau d'incendie, atteindre une cible avec le jet d'eau, transporter un mannequin : ce sont quelques-unes des facettes du travail de pompier que les jeunes peuvent explorer.

Jeux de pompiers, du volet « Vie active » des 40e Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

Ce travail requiert une grande forme physique, mais aussi d'excellentes aptitudes pour le travail d'équipe, ce que les participants ont pu constater.

Jeux de pompiers, du volet « Vie active » des 40e Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

Les participants ont également assisté à des démonstrations de la brigade d’incendie de Drummond, au Nouveau-Brunswick. Pour terminer l'activité en beauté, celle-ci organise une compétition amicale samedi matin.

Jeux de pompiers, du volet « Vie active » des 40e Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

Chaque année, le volet « Vie active » est constitué d’une discipline originale. En choisissant les jeux de pompiers, le comité organisateur des Jeux de l’Acadie espère favoriser le recrutement d’une prochaine génération de pompiers volontaires.

Le chef pompier Ben Morin, de la brigade d'incendie de Drummond. Photo : Radio-Canada

Le recrutement c'est tout le temps un problème , reconnaît Ben Morin, le chef de la brigade d’incendie de Drummond et l’un des responsables de l’activité. En exposant les jeunes à ce qu'on fait, ils voient les autres facettes, et on espère que ça va attirer des jeunes.

M. Morin est heureux de qu’il voit aux Jeux de l’Acadie. Je pense qu'on est après créer des futurs pompiers, parce qu'ils sont enthousiastes , dit-il. Ils ont participé. Puis le sourire dans leur visage, ils ont l'air d'aimer ça.

D’après le reportage de Kassandra Nadeau