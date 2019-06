La nouvelle chanson de Céline seulement offerte sur les plateformes d'écoute en ligne

Céline Dion dévoile sa nouvelle chanson Flying on My Own aujourd'hui sur toutes les plateformes d’écoute en ligne. Il s’agit du premier extrait de son prochain album, Courage, dont la sortie est prévue en novembre 2019.

Selon Marianne Drolet-Paré, responsable des relations avec les médias pour Sony Music Québec, l'équipe ne prévoit pas envoyer aux radios la nouvelle chanson de Céline Dion, comme on envoie généralement un single en vue de la sortie d'un nouvel album.

Flying on My Own – écrite par Jörgen Elofsson (Britney Spears, Kelly Clarkson), Liz Rodrigues (Eminem, Pink, Pitbull) et Anton Martensson (Rhys) – a été présentée sur scène à Las Vegas le 8 juin dernier alors que Céline Dion marquait la fin de sa célèbre résidence au Colosseum du Caesars Palace.

La version studio et le remix de Dave Audé, DJ et réalisateur gagnant d’un Grammy, sont également tous les deux en ligne dès aujourd'hui.

Le 18 septembre prochain, la chanteuse entamera sa tournée mondiale intitulée Courage à Québec et s’arrêtera par la suite dans plus de 50 villes du Canada et des États-Unis.