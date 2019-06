Quelques heures seulement après le dépôt d’un rapport accablant sur la DPJ en Mauricie et au Centre-du-Québec, le gouvernement du Québec a imposé la présence d’un accompagnateur externe au réseau de la santé dans la région, pour que la situation s’améliore pour les enfants en famille d’accueil.

J’ai été scandalisé, ça m’a donné la nausée de voir ce qui s’est passé dans les dernières années dans cette région , a déclaré le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qui a été surpris par l'ampleur de la problématique .

Le ministre souhaite que l’accompagnateur externe aide le nouveau PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) à mettre en pratique les 64 recommandations de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

L’enquête systémique de la Commission démontre que le tiers des enfants (32 %) ont été l'objet d'un signalement pour abus sexuel ou physique.

De plus, le tiers des enfants hébergés au sein de familles d'accueil en Mauricie et au Centre-du-Québec avaient une note de mauvais traitement au dossier.

L’enquête couvre la période de janvier 2013 à décembre 2016. Les recommandations sont adressées autant au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec qu’au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, précise la Commission.

DPJ : un rapport dévastateur

Mea culpa de la DPJ Mauricie-Centre-du-Québec

La direction du réseau de la santé dans la région affirme accueillir favorablement toutes les recommandations .

On n’a pas été en mesure d’offrir des services exemplaires. Pour moi, c’est inacceptable. Robert Levasseur, directeur de la protection de la jeunesse en Mauricie et au Centre-du-Québec

Pour écouter l'entrevue de Robert Levasseur de la DPJ en Mauricie et au Centre-du-Québec, cliquez ici.

Le CIUSSS MCQ affirme avoir déjà apporté certains changements depuis l’annonce de l’enquête.

On va améliorer la situation qui est portée à notre attention. On a déjà commencé , ajoute le PDG par intérim du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Carol Fillion.

Le syndicat qui représente les employés de la DPJ n’est pas surpris par les conclusions de l’enquête.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dénonce depuis longtemps le manque de ressources, de personnel et la surcharge de travail.