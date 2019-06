Ce qu’il faut savoir pour profiter de la longue fin de semaine en toute sécurité

Avec le congé de la fête du Canada et le début des vacances scolaires, les Ontariens seront nombreux sur les routes de la province et dans les parcs. Les autorités rappellent à la population de faire preuve de prudence.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) portera une attention particulière à la conduite agressive sur les routes pendant la fin de semaine.

Cela inclut les excès de vitesse et le non-respect des distances de sécurité.

La PPOPolice provinciale de l’Ontario patrouillera aussi dans les sentiers et les cours d’eau et rappelle que la conduite d'un VTT ou d'un bateau en état d’ébriété entraîne les mêmes conséquences que pour la conduite d’une voiture.

Ne pas oublier de s’hydrater

Les températures seront chaudes pendant la longue fin de semaine de la fête du Canada, surtout dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Un avertissement de chaleur est en vigueur dans plusieurs secteurs de la région, alors que l’indice humidex atteindra 35.

L'indice humidex se rapprochera de 40 près de la frontière du Minnesota. Photo : Environnement Canada

Un avertissement semblable a aussi été émis vendredi pour la région de Windsor.

La plupart des régions de l’Ontario pourraient recevoir de la pluie à différents moments au cours de la fin de semaine.

Camping et feux

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) ne signale aucune zone de restrictions d’allumage de feux dans la province.

Le risque d’incendie est surtout important dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Le risque de feu de forêt est extrême dans la région de Red Lake et Dryden, près de la frontière du Manitoba Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts rappelle qu’il n’est pas permis d’allumer des feux plus de deux heures avant le coucher du soleil et de toujours s’assurer de les éteindre correctement.

Selon le site Internet de Parcs Ontario, seuls les parcs Hardy Lake, Egan Chutes et Gibson River interdisent d’allumer des feux en ce moment.

Plusieurs parcs provinciaux affichent d’ailleurs complet pour la fin de semaine, dont le parc Killarney sur le bord de la baie Georgienne et le parc Sandbanks, près de Belleville.

Même chose pour les parcs nationaux de la Péninsule-Bruce et de la Pointe-Pelée.

Il reste toutefois des emplacements de campings disponibles ailleurs, notamment au parc Sleeping Giant près de Thunder Bay et dans les différents secteurs du parc Algonquin.