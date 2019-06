26 traversées annulées entre Horseshoe Bay et Longdale à cause d’une panne

Les voyageurs qui espéraient emprunter le traversier Queen of Coquitlam pour faire la navette entre la côte Sunshine et Horseshoe Bay au cours de la longue fin de semaine de la fête du Canada sont invités à revoir leurs plans, annonce BC Ferries.

Le navire, qui peut embarquer jusqu’à 300 voitures, doit rester à quai pour une semaine à cause d’un problème mécanique au niveau d’une hélice, selon l'entreprise de transport.

L'incident entraîne l'annulation de 26 traversées pour la longue fin de semaine ainsi que des annulations et des retards pour mardi et mercredi.

Les automobilistes qui ont réservé un trajet sur le Queen of Coquitlam seront placés, autant que possible, sur la traversée suivante. Ils seront contactés par courriel. Ceux qui ne pourront pas être placés sur une autre traversée seront aussi contactés par téléphone, promet l'entreprise.

Les automobilistes qui ont réservé sur le Queen of Surrey ne devraient pas voir de changement, si ce n’est que le bateau devra assurer des traversées supplémentaires tôt le matin et tard le soir et accueillir plus de passagers que ce qui était initialement prévu.

Pour les piétons, BC Ferries met à disposition des bateaux-taxis.

L’entreprise conseille à ceux qui le peuvent de prendre le traversier en dehors des heures de pointe ou de revoir leur itinéraire ou leur moyen de transport.