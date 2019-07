LGBTQ : Quitter son pays par peur des représailles

Rafeala Cardona, Cristhian Giraldo et Gabriel Duran sont unanimes.

L’idée même de montrer en plein jour des signes d’affection envers une personne du même sexe ne semble pas imaginable pour eux.

Les gens peuvent te tuer pour qui tu es. Alors non, je ne peux pas m’imaginer embrasser ou me promener avec un homme là-bas , affirme Cristhian.

Les histoires d’insultes et de violence physique qui ont fait les manchettes dans les journaux locaux sont restées gravées dans leurs mémoires.

La communauté LGBTQ, c’est comme de la neige en Colombie. Quand j’étais plus jeune, on savait que ça existait dans d’autres pays, mais ce n’était pas quelque chose qui se voyait chez nous.

Rafaela Cardona vient de Bogota, en Colombie. Elle s’identifie comme bisexuelle.

La Colombie a légalisé le mariage gai en 2016, mais entre les lois et les mentalités, il y a encore un fossé, remarque la jeune femme.

En 2017, 109 personnes de la communauté LGBTQ ont été assassinées dans le pays, selon un rapport de l’ONG Colombia Diversa. Le rapport concluait notamment que les menaces et l'intimidation avaient augmenté et qu’il restait difficile pour les autorités judiciaires de résoudre ces enquêtes qui étaient rapidement classées.

Rafaela raconte s’être longtemps sentie différente sans savoir mettre les mots sur ce qu’elle était et ressentait.

On entend beaucoup de commentaires négatifs sur l’homosexualité. En Colombie, il y a une idée machiste avec le rôle des genres , souligne-t-elle.

Ce n’est que lorsqu’elle a déménagé en Suisse pour ses études que la jeune femme raconte avoir pu échapper à la culture hispanique et commencer à être avec des femmes.

Cristhian Giraldo est aussi colombien. Il est homosexuel.

Maintenant, je suis fier de dire que je suis gai. Il y a quelques mois je n’aurais pas pu, j’aurais pleuré. J’avais trop peur de qui j’étais dans mon pays.

S’il pense à son enfance, Cristhian se rappelle de discriminations quotidiennes, dès le plus jeune âge.

À l’école élémentaire, des camarades de classe ont essayé de m'apprendre “comment être un homme”.

Il bougeait différemment d’eux et n’aimait pas le sport. Et le harcèlement s’est intensifié au fil des ans dans son milieu scolaire.

Le coordonnateur de l’école m’a fait venir dans son bureau pour me dire que je ne pouvais pas être gai ici, que j’allais répandre mon comportement parmi les autres élèves.

L’école a appelé sa famille pour lui dire qu’il avait un étrange comportement et qu’il fallait intervenir rapidement.

Gabriel Duran, lui, vient de Mérida, la capitale de l’état du Yucatan, au Mexique. Il est homosexuel et séropositif.

Dans cet état, le mariage entre personnes du même sexe fait l’objet de débats depuis les derniers mois. Le Congrès a rejeté cette possibilité en avril dernier après un vote.

Gabriel a ouvert un bar nocturne dédié à la communauté gaie dans les années 2000 en périphérie de Mérida, avec spectacles de transformistes, de travestis et de stripteasers.

Pour des questions de société et du gouvernement, tous les lieux comme ça, avec du nu et de l’homosexualité ne sont pas acceptés alors on nous envoie en périphérie de la ville. On était entourés de narcotrafiquants qui ont commencé à me demander de payer des pots-de-vin et de leur ouvrir ma porte pour y vendre leurs drogues.

Gabriel Duran