Près de 30 M$ de Québec pour rénover des écoles de l'Estrie

Dans le secteur de Sherbrooke, les écoles Sylvestre, Laporte et Sainte-Famille ainsi que Jardin-des-Lacs, à St-Denis-de-Brompton, seront agrandies.

Ça fait plusieurs années qu'on demande un gymnase pour l'école et c'est un milieu défavorisé. Les jeunes ont besoin de faire de l'éducation physique évidemment et on devait louer le centre communautaire... ils devaient quitter l'école, se rendre à pied et revenir en l'espace d'une heure. L'hiver, le temps qu'ils s'habillent, il ne restait plus beaucoup de temps pour du sport, explique la commissaire à la CSRS, Maryse Gaudreault, à propos de l'école Sylvestre.

À la commission scolaire des Sommets, des travaux sont prévus à l'école des Deux-Soleils de Magog et à celle de Saint-François-Xavier-de- Brompton.

Le gymnase pourrait être qualifié de grande salle : ce sont deux classes qui avaient été réunies anciennement. Même les élèves s'étaient impliqués ici dans la demande d'agrandissement de l'école, mentionne la directrice de l'école Arc-en-ciel de Saint-François-Xavier de Brompton, Guylaine Thibodeau.

Les sommes comprennent le montant de quelque cinq millions de dollars annoncé il y a quelques jours pour l'agrandissement de l'école primaire de Dudswell.