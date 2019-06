Des investissements de plus de 3 M$ dans le Kamouraska

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a annoncé cet aide du gouvernement vendredi.

Selon la ministre, il est important pour le gouvernement caquiste d'investir dans des projets d'infrastructures ruraux.

On veut investir dans ces infrastructures-là, il en va de la qualité de vie des gens. [...] C’est important qu’on occupe notre territoire au Québec. Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional

La nouvelle caserne de Saint-Joseph-de-Kamouraska comprendra plus d’espace et de commodités pour les employés. La structure du bâtiment sera principalement en bois et comportera trois portes de garage, des vestiaires et un bureau.

La Municipalité contribuera d'ailleurs au projet avec un montant de 878 000 $.

Les travaux de Saint-Germain-de-Kamouraska incluront quant à eux la construction d’un réseau d’égout domestique, d’un réseau d’égout pluvial, d’une station d’épuration des eaux usées et le remplacement du réseau d’aqueduc.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse