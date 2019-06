On a comme brisé le côté un peu bucolique, mais d'un autre côté, avec l'ergonomie qu'on vient de gagner, les gens devraient trouver leur compte , affirme le directeur de la production du FEQ, Patrick Martin.

Il souligne notamment la plus grande capacité de la place George-V, qui pourra accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs, comparativement à 10 000 pour le parc de la Francophonie. La zone réservée aux personnes à mobilité réduite a été agrandie.

De plus, des écrans ont été ajoutés de part et d’autre de la scène et le système de son a été bonifié. La place George-V comptera également un plus grand nombre de bars et de toilettes.

La capacité du parc de la Francophonie avait atteint « un point de saturation », affirme le FEQ. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

« Solution idéale »

Patrick Martin mentionne qu’il n’était plus possible d’apporter des améliorations à l’ancien site, surnommé le Pigeonnier, que ce soit en ajoutant des écrans ou en effectuant des aménagements permettant d’accueillir un plus grand nombre de spectateurs.

On a cherché une alternative pour avoir un site plus grand, plus confortable et plus intéressant au niveau technique et de capacité d'accueil. Le parc George-V étant disponible, c'était la solution idéale. Patrick Martin, chef de la production, Festival d’été de Québec

Les festivaliers ne devraient pas être trop dépaysés, la place George-V se trouvant tout juste en face du parc de la Francophonie, de l’autre côté de la Grande Allée.

Patrick Martin, directeur de la production au Festival d’été de Québec Photo : Radio-Canada

Zone d’attente

C’est sans compter que l’entrée de la scène Loto-Québec, la deuxième scène en importance du FEQ, se fera toujours par le Pigeonnier, qui servira de zone d’attente.

On va faire traverser les spectateurs au fur et à mesure , précise Patrick Martin.

En plus de l’accès principal, deux entrées seront aménagées sur le côté droit de la scène, l’une pour les personnes à mobilité réduite et l’autre pour les détenteurs d’une passe VIP.

Le Festival d’été prendra son envol le 4 juillet. Des dizaines d’artistes se produiront à la place George-V dont Cœur de Pirate, Claude Dubois, Steve Hill, Moist, Live, Loud et Mes Aïeux.

Avec les informations de Claudia Genel