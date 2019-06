Cinq acheteurs potentiels intéressés par Sural, un client de l’ABI

Un nouveau rapport confirme que cinq acheteurs évaluent actuellement la possibilité d’acheter l’entreprise Sural, qui compte deux usines de fabrication de tiges d’aluminium au Centre-du-Québec : à Bécancour et Victoriaville. Le principal fournisseur d'aluminium de l’usine de Bécancour est l’ABI, en lock-out depuis plus de 17 mois.

Les avocats de la compagnie Sural, qui s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers en février dernier, étaient de retour en Cour supérieure vendredi matin.

Le juge Martin Castonguay a accordé un délai supplémentaire au contrôleur, la firme PricewaterhouseCoopers (PwC), pour trouver une solution finale avant le 30 août.

Si l’offre finale et globale de la direction de l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) est acceptée par les syndiqués, ils seraient de retour au travail à compter du 26 juillet.

Dans le plus récent rapport du contrôleur, on apprend aussi que onze visites d’usine et plusieurs rencontres ont été coordonnées par PricewaterhouseCoopers.

Il a été impossible de connaître le nom des acheteurs potentiels. Difficile donc d’évaluer la crédibilité et les intentions de ces acheteurs afin de savoir s’ils souhaitent relancer les opérations ou démanteler les infrastructures.

L'entreprise Sural a une usine située dans le parc industriel de Bécancour, non loin de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI). (Archives) Photo : Radio-Canada

L’impact du conflit à l’ABI

Dans la liste des créanciers, la compagnie Alcoa est décrite comme le plus gros créancier non garanti avec un montant 38,9 M$. C’est d’ailleurs Alcoa, en novembre 2014, qui a vendu les installations à Sural, une compagnie vénézuélienne.

La transaction impliquait aussi un contrat de 10 ans avec Alcoa afin que l’Aluminerie de Bécancour fournisse 100 000 tonnes métriques d’aluminium en fusion pour fabriquer des tiges d’aluminium. L’ ABIAluminerie de Bécancour inc. et les installations de Sural à Bécancour sont situées dans le même parc industriel.

Dans les documents de PricewaterhouseCoopers, on peut lire qu’Alcoa a avisé Sural en janvier 2018 qu’un conflit de travail avait éclaté. L’automne suivant, Alcoa a prévenu Sural que l’Aluminerie de Bécancour ne serait plus en mesure de fournir les quantités initiales d’aluminium et qu’elle devrait donc s’approvisionner auprès d’autres usines, entraînant des coûts supplémentaires.

Toujours selon les documents, ce développement a mis une pression sur Sural qui, quelques mois plus tard, devait déjà des dizaines de millions de dollars à Alcoa.

En février 2019, Alcoa a décidé de suspendre ses livraisons vers l’usine Sural à Bécancour. C’est ce qui a forcé l’arrêt de la production de Sural et entraîné la mise à pied des 60 travailleurs.