Réaménagement du parc pour enfants dans la Zone portuaire

La Ville de Saguenay considérait les infrastructures désuètes et dangereuses pour les enfants. Le site de divertissement a été démoli il y a quelques semaines par sécurité.

On avait des plaintes. Les jeux avaient plus de 20 ans, certains n’étaient pas sécuritaires au niveau des hauteurs. En attendant, on va mettre de la pelouse , mentionne le conseiller municipal Simon-Olivier Côté.

Les installations de jeu étaient dangereuses pour la sécurité des enfants. Photo : Thomas Laberge

Des nouvelles infrastructures de jeu sont prévues pour l’année prochaine. Elles seront installées à proximité des jeux d’eau actuels sur la Zone portuaire.

Bertrand Duchesne se promène tous les jours dans le secteur. Il voit une détérioration depuis les 15 dernières années.

On dirait qu’on perd l’attrait du secteur. C’était de toute beauté, mais maintenant c’est en perdition. Bertrand Duchesne, citoyen

Michel Tremblay, le président de l’arrondissement de Chicoutimi, assure que des réaménagements sont prévus.

On vient de démolir, mais on va vite arranger la situation. 95 % de la Zone portuaire est impeccable , affirme-t-il.

Les halles seront aussi démolies dans quelques mois et aucune reconstruction n’est envisagée.

D'après les informations de Thomas Laberge