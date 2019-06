Le ministre fédéral de la Justice en visite en Abitibi-Témiscamingue

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, était de passage dans la région au cours des derniers jours. Il en a profité pour rencontrer des membres du conseil de section du Barreau de l'Abitibi-Témiscamingue.

Au cours de sa visite, il était d'ailleurs prévu que David Lametti visite quelques palais de justice.

Le bâtonnier de l'Abitibi-Témiscamingue, Me Pascal Jolicoeur, a pu discuter de quelques enjeux avec lui, notamment l'ajout de traducteurs pour les justiciables résidant dans le Nord québécois.

Me Jolicoeur affirme que le ministre est bien au fait que certains Inuits ne parlent ni français ni anglais et que l'ajout de traducteurs est donc essentiel afin qu'ils puissent avoir droit au même système de justice que les autres citoyens anglophones ou francophones.

Peines minimales

Me Jolicoeur a aussi discuté de certaines peines minimales qui sont prévues dans la loi, mais qui enlèvent de la flexibilité au juge, selon le contexte.

Nous sommes toujours aux prises avec des problèmes de délai, c'est la situation que l'on vit. Pour notre part, l'application de peines minimales met une pression sur le système de justice alors que plusieurs contestent son application, donc ça allonge les processus judiciaires , dit-il.

Me Jolicoeur mentionne également que certaines causes en ce qui concerne les peines minimales ont été poussées jusqu'en Cour suprême. La Cour Suprême a invalidé certaines décisions de peines minimales en lien avec la possession d'armes à feu , précise-t-il.

La Cour d'appel du Québec a aussi annulé des peines minimales en matière d'agressions sexuelles. Dans certains cas, lorsque l'âge de consentement n'était pas atteint et que l'écart entre les deux personnes était de cinq ans ou plus, il y a une peine minimale prévue.

« Parfois, il n'y avait pas d'agressions sexuelles et la relation était consensuelle, explique-t-il. L'indépendance judiciaire est importante pour que le juge, en entendant les faits et la preuve, puisse rendre la décision la plus juste. »