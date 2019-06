Les préfets des huit MRCMunicipalité régionale de comté de la région et les maires des 10 plus grandes villes ont profité de la deuxième rencontre du nouvel organisme qu'ils ont créé, la Table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, pour inviter le gouvernement à les aider à contrer ce phénomène.

Ça donne le vertige , dit Michel Lagacé, le président de la Table régionale. Il ajoute qu’à ce rythme, les villes ne pourront bientôt plus tenir la route.

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, explique que les municipalités de sa région avaient deux ou trois soumissionnaires il y a quelques années. Aujourd’hui, elles sont nombreuses à se retrouver avec un seul soumissionnaire.

Comme ses homologues, la mairesse qualifie la situation de monopole.

On essaie de trouver des explications. La seule qu’on trouve, c’est qu’il s’installe un monopole qui fait qu’il y a des territoires qui sont protégés et les gens ne viennent plus soumissionner.

Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup