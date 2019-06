3 véhicules volés et un blessé grave dans une course-poursuite de Winnipeg à Portage

Deux hommes ont été arrêtés après une course-poursuite de plus de 100 km, qui a démarré à Winnipeg et s’est terminée vers Portage la Prairie.

Un jeune homme de 20 ans, fait face à 54 chefs d’accusation dont, entre autres, agression, vol, de conduite dangereuse et de possession de cocaïne.

Un autre homme, âgé de 37 ans, a également été arrêté, et fait face à 6 chefs d'accusation, dont voie de fait grave.

« Une incroyable succession d’événements »

« C’est l’une des séries de délits criminels les plus importants dont j’ai jamais eu à rendre compte, a déclaré Rob Carver, le porte-parole de la police, aux journalistes vendredi. « C’est une incroyable succession d’événements ».

Tout a commencé vers 2 h 30, quand des policiers ont repéré une Jeep volée près de la rue MacGregor et de l’avenue Jarvis.

L’hélicoptère Air1 a suivi le véhicule alors qu'il se déplaçait vers l'ouest à travers Winnipeg. La Jeep volée a eu un pneu crevé près de la sortie de la ville après avoir roulé sur une herse déployée par les policiers. Elle s’est alors arrêtée à la station-service Flying J à Headingley, juste à l'ouest de Winnipeg.

Une voiture du Québec dérobée

Les policiers se sont rendus sur place, mais les deux hommes sont parvenus à se débarrasser de la Jeep et ont volé une voiture provenant du Québec. Ils ont expulsé trois adultes du véhicule et l’un d’eux a été hospitalisé après avoir été grièvement blessé en tentant de récupérer des objets dans le véhicule. Il a été traîné sur six mètres.

Les deux suspects ne sont pas allés loin dans ce deuxième véhicule volé avant que la police les arrête sur l'autoroute Transcanadienne. Les policiers les ont alors poursuivis à pied, mais l'un des accusés a réussi à s’emparer d’une voiture de police et partir avec.

Arrêté vers Portage la Prairie

La police est finalement parvenue à arrêter le fuyard après avoir placé une nouvelle herse sur la Transcanadienne, à l’est de Portage la Prairie. L'homme a une nouvelle fois tenté de s’emparer d’un autre véhicule occupé par une femme, mais la police l’a arrêté juste avant qu’il puisse démarrer.

Rob Carver a déclaré que dans ses 25 ans de métier, c’était la première fois qu’il avait connaissance qu’un véhicule de la police a été volé.

Les trois passagers qui se trouvaient dans le véhicule québécois sont en état de choc, a-t-il ajouté. « Le fait qu’il n’y ait pas eu plus de blessures graves est un miracle », a-t-il insisté.

« Je pense que le niveau d'insouciance et de menace publique ainsi que le mépris complet et absolu pour quiconque a été choquant pour tous ceux impliqués », a conclu Rob Carver.