Meurtre d’un couple de Canadiens en 1987 : l'Américain William E. Talbott jugé coupable

L’Américain de 56 ans a été condamné pour le meurtre au premier degré de Tanya Van Cuylinborg, 18 ans, et Jay Cook, 20 ans, dont les corps avaient été retrouvés dans l’État de Washington le 24 novembre 1987.

Le couple effectuait un voyage en fourgonnette de Saanich, sur l’île de Vancouver, à Seattle quand les deux jeunes adultes avaient disparu, le 18 novembre 1987.

Leur famille s’était lancée à leur recherche, louant même un avion pour essayer d'apercevoir le véhicule depuis le ciel.

Les corps des deux jeunes gens avaient été retrouvés quelques jours plus tard hors de la ville de Seattle, à 95 km l’un de l’autre. Le bas du corps de Tanya Van Cuylinborg était dévêtu et sa tête présentait une blessure par balle. Jay Cook avait visiblement été frappé à coup de pierre et étranglé.

Lors du procès, qui s'est tenu à Everett, dans l'État de Washington, le procureur adjoint a déclaré que les familles ne sauraient peut-être jamais ce qui s’était passé, mais qu’elles savaient maintenant qui a commis le crime. Le jury a mis trois jours à parvenir à un verdict.

Les enquêteurs américains ont utilisé de l’ADN récupéré sur un gobelet et ont eu recours à un généalogiste pour remonter jusqu'au tueur. Devant le jury, un détective a eu les larmes aux yeux lorsqu’il a raconté son échange téléphonique avec Parabon NanoLabs, le laboratoire qui a pu extraire de nouvelles informations de l’ADN.

Les corps de Jay Cook, 20 ans, et de Tanya Van Cuylenborg, 18 ans, ont été retrouvés le 24 novembre 1987. Photo : Crime Stoppers

Plus de 30 ans après les faits, les policiers américains avaient publié un portrait robot et une description indiquant que l’homme avait des origines nord-européennes. Ils ont ainsi pu contacter un proche de William Earl Talbott 2 et, après enquête, procéder à l’arrestation de ce dernier.