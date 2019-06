Selon le maire, Jonathan Lapierre, le bris a été causé par d'autres travaux qui ont lieu sur l'île de Havre-aux-Maisons.

Il affirme aussi qu'il est trop tôt pour estimer une heure précise pour le rétablissement du réseau.

On sait que c'est une conduite qui passe sous la route principale, sous la route 199. Il faut constater l'ampleur du bris et établir les pistes de solution pour rétablir la situation le plus rapidement possible , soutient-il.

Jonathan Lapierre calcule que près 1800 résidents sont touchés par cette rupture du réseau d'aqueduc. Il estime cependant ne pas en être à une situation de pénurie d'eau.

Ce sont des mesures qui sont [draconiennes] oui, mais qui sont préventives pour nous aider à rétablir la situation, ce pourquoi le réseau a été mis en arrêt complètement, pour nous permettre de travailler [et] de rétablir la situation le plus rapidement possible , explique-t-il.

La municipalité des Îles sera en mesure de donner plus de détails sur la situation au courant de la soirée.