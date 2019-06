Un parti d’extrême droite accueilli par des manifestants à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick

Prenant la parole devant l’hôtel de ville de Saint-Jean sur l’heure du dîner, le chef de l'Alliance nationale des citoyens, ou National Citizens Alliance (NCA), s’est retrouvé face à plusieurs dizaines d’opposants qui ont scandé des slogans tels NCA, go away ( NCA, allez-vous-en , en français) et Off our streets, Nazi scum ( Hors de nos rues, saletés nazies ).

Des coups de sifflet ont retenti tout au long de l’allocution de Stephen Garvey. Le groupe d’extrême droite, qui est enregistré comme parti politique auprès d’Élections Canada depuis janvier, poursuivait une tournée des Maritimes. Jusqu’ici, la NCA a surtout trouvé des manifestants sur son chemin.

Dimanche dernier à Halifax, plus de 150 personnes ont accueilli les membres du même groupe, qui détenaient un permis pour se rassembler à Grand Parade, la place publique devant l’hôtel de ville. Des membres d'un groupe ultranationaliste du Nouveau-Brunswick, qui compte quelques adhérents en Nouvelle-Écosse, ont également été remarqués sur les lieux.

Des manifestants vendredi à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / CBC / Shane Fowler

Jeudi soir, la NCA était à Truro, en Nouvelle-Écosse. Mais des membres de la communauté avaient organisé sur la même place publique un événement, baptisé « foire de l’inclusion », auquel ont participé des musiciens et où divers groupes locaux tenaient des kiosques.

Affirmant se battre pour l'identité traditionnelle du Canada, la NCA prône notamment une réduction draconienne du nombre d'immigrants et s’oppose à certaines dispositions des lois contre le discours haineux. Des membres de la NCA ont fait en ligne la promotion d'une théorie du complot voulant que les personnes blanches soient remplacées par des personnes non blanches. La position officielle du parti sur le changement climatique anthropique est qu'il s'agit d'un canular .

Le groupe apparaît également proche du mouvement des gilets jaunes, qui est contrôlé par l'extrême droite au Canada, selon le Réseau canadien contre la haine.

À la veille du passage de la NCA à Saint-Jean, le maire Don Darling écrivait sur Twitter : Je veux que les gens sachent que cette ville n’a rien à voir avec ce groupe. Leurs points de vue haineux sont répugnants et je ne les veux pas dans notre ville.

Le maire de Saint-Jean, Don Darling (au centre), était parmi les manifestants. Photo : Radio-Canada / CBC / Shane Fowler

Vendredi après-midi, le maire se réjouissait de la réaction de la communauté. Quand un parti politique peut faire campagne avec des politiques qui font la promotion de la division et de la peur , écrivait-il sur Twitter, la bonne nouvelle, c’est qu’ils sont deux, contre des douzaines qui se tiennent debout pour les valeurs canadiennes.

Le maire de Quispamsis refuse d’annuler la réservation du groupe

La National Citizens Alliance avait initialement loué un local à la Légion royale canadienne à Saint-Jean, mais la branche 69 Lancaster de la Légion a annulé cette réservation. En Nouvelle-Écosse, les sections locales de la Légion avaient agi de même à la fin mai.

En revanche, la NCA a loué deux salles au Nouveau-Brunswick, à Quispamsis et à Sussex.

Sur les réseaux sociaux, des membres de la communauté ont ces derniers jours interpellé l’amphithéâtre qplex de Quispamsis et le Golden Jubilee Hall de Sussex.

Le maire de Quispamsis, Gary Clark, déclare que la réservation par le groupe d’une salle de conférence du qplex ne serait pas annulée. Je suis personnellement en désaccord avec leurs opinions, mais je crois qu’il est important de préserver les droits accordés par les lois de notre province , a écrit le maire sur la page Facebook du qplex (Nouvelle fenêtre) , en citant des articles de la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick.

La Ville de Quispamsis a le devoir de protéger la liberté d’expression de ce groupe d’extrême droite, écrit le maire.

Vendredi, alors que les membres de la NCA quittaient la place publique où ils avaient pris la parole, des manifestants leur ont lancé : On se voit ce soir au qplex .

Le groupe avait visité les Maritimes en 2018

La National Citizens Alliance (NCA) avait causé une polémique en mai 2018 lorsqu’ils avaient défilé dans la vallée d’Annapolis en Nouvelle-Écosse durant le Festival de la fleur de pommier de Kentville.

Le festival avait présenté des excuses pour ce qu’il avait qualifié de propagation d’un discours haineux à un événement qui se veut familial.

En août 2018, cinq sympathisants de la NCA s’étaient donné rendez-vous à Halifax près du terminal de traversier de Dartmouth pour un rassemblement baptisé « Canada First Rally » (« Le Canada d’abord »), mais les contre-manifestants leur avaient été là aussi supérieurs en nombre.