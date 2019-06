Jonathan David contre le pays de ses parents à la Gold Cup

Ça va être un match spécial pour moi et pour eux. Bien sûr, ça va être difficile, mais on va essayer d'aller dans ce match-là et de gagner , assure le joueur de soccer de 19 ans.

Malgré son jeune âge, David est loin d'être étranger au succès du Canada depuis le début de cette compétition, avec cinq buts en trois matchs. Il est d'ailleurs devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Gold Cup à inscrire un tour du chapeau, lors de la victoire de 7-0 contre Cuba, dimanche.

Je trouve que mon succès vient surtout du collectif, parce que c'est l'équipe qui m'aide à me mettre en position pour marquer tous ces buts , évalue modestement l'ancien joueur des Hornets de Gloucester et des Internationals d'Ottawa.

Même s'il marque à un rythme effréné, l'attaquant de l'équipe La Gantoise, en première division belge, souhaite également apporter une meilleure contribution défensive à son équipe.

C'est sûr qu'il y a des choses que je peux améliorer. [Je veux] aider mon équipe à rester dans un bloc, à ne pas laisser des trous pour laisser l'adversaire exploiter les espaces , explique-t-il.

Garder les pieds sur terre

Avant d'être un buteur efficace qui fait tourner bien des têtes dans le monde du soccer, Jonathan David a fait ses classes à Ottawa — et il ne l'oublie pas.

J'ai été entouré de bonnes personnes, d'un coach qui m'a beaucoup aidé jusqu'à mon départ en Belgique , raconte le meilleur buteur de la Gold Cup.

Il est particulièrement reconnaissant de ce que lui a apporté le programme sport-études de l'école secondaire Louis-Riel. C'était une façon pour moi, même si j'étais à l'école, de toujours rester connecté avec le ballon , poursuit-il.

L'environnement compétitif avec des joueurs de plus haut niveau, qu'il a trouvé en Belgique, a également contribué au succès de David, selon le principal intéressé.

Ce sont des gens qui demandent de l'excellence, alors ça te pousse à progresser plus vite , affirme-t-il.

Les projecteurs seront braqués sur Jonathan David samedi soir à Houston, alors qu'il tentera de permettre aux représentants de l'unifolié d'atteindre les demi-finales de la Gold Cup pour la première fois depuis 2007.