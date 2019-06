Le Diamant de Québec : l’oeuvre Atome ou le fruit des étoiles prend forme

L’imposante sphère de verre, d’acier et d’aluminium qui illuminera l’entrée du Diamant au centre-ville de Québec sera dévoilée officiellement à la fin août. D'ici là, l’artiste Claudie Gagnon et ses nombreux collaborateurs sont en mode chantier afin de compléter cette oeuvre d’art de deux tonnes et demie.