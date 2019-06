Le Parti démocrate est en vie, mais Biden est-il l’homme de la situation?

Si le nombre de candidats prêts à diriger un parti est un gage de vitalité, on peut en conclure que le Parti démocrate des États-Unis est en excellente santé. Les 24 candidats qui se font la course en ce moment sont la preuve que les progressistes ne sont pas à l’agonie, même après plus deux ans de régime républicain. La vigueur des échanges de jeudi, à Miami, laisse même entrevoir une lutte enlevante.