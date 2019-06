De l'argent pour faire fleurir la filière bioalimentaire nord-côtière

Le Groupe UMEK, Phytimpact et la Table bioalimentaire Côte-Nord bénéficieront de 561 000 dollars de la part de Développement économique Canada.

Cette aide prend la forme de contributions remboursables et non remboursables. Grâce à la contribution d'autres partenaires régionaux, ces investissements grimpent à 1,7 million de dollars.

Rémi Massé, député fédéral d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, était à Sept-Îles vendredi pour annoncer l'aide financière fédérale.

On souhaite avoir des projets qui démontrent de l'innovation, de la création, développement de produits , fait-il valoir. On parle d'automatisation, de robotisation.

Par exemple, avec un investissement total de 563 000 dollars, Phytimpact pourra commencer à commercialiser une poudre séchée de bleuet sauvage. L'entreprise compte ouvrir des bureaux de vente à l'international en vue de vendre le caractère particulièrement antioxydant du bleuet nordique.

Les bleuets qui viennent de la Côte-Nord renferment 20 % plus d'antioxydant que des bleuets du Lac-Saint-Jean ou de la Nouvelle-Écosse, à cause de la température , avance le propriétaire de Phytimpact, Laurent Morin.

On a une entente qu'on va signer avec des Japonais à Tokyo début octobre. On va être à Paris début décembre et même à Las Vegas fin octobre.

Laurent Morin, propriétaire de Phytimpact