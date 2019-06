Quoi faire en Alberta pour la fête du Canada?

Des spectacles de musique jusqu'aux traditionnels feux d'artifice, en Alberta, il y aura plusieurs façons de célébrer la 152e fête du Canada et de profiter du long week-end de juillet.

À Calgary

Dès 10 h le 1er juillet, une foire de rue dans le quartier East Village et Eau Claire sera organisée. Il y aura des restaurants mobiles, des spectacles de musique, des marchands et des séances de maquillage pour les enfants.

Pour les amateurs d'expositions, le Studio Bell sera ouvert gratuitement le 1er juillet. Il proposera des spectacles de piano et de danse.

La nouvelle bibliothèque de Calgary donne aussi rendez-vous aux familles de midi à 17 h. Musique, contes, art autochtone, partie de hockey, il y aura des activités pour tous les goûts.

Par ailleurs, le long week-end peut être aussi l'occasion de faire un pique-nique dans le parc Central Memorial et d'y apporter son instrument de musique. L'événement Strum 'n' String 2.0 qui débute à 13 h 30 est un rassemblement où les musiciens sont invités à improviser ensemble.

À 18 h 30, quelques groupes de musique, dont le duo franco-albertain Post-Script, monteront sur la scène Tim Hortons Canada Day sur l'avenue Riverfront dans le sud-est de la métropole.

À Edmonton

La fête du Canada dans la capitale albertaine sera soulignée sur le terrain de l'Assemblée législative. Il y aura un déjeuner de crêpes, des spectacles de musique et des activités pour les enfants.

Pour la fête nationale, le Musée des beaux-arts de l'Alberta offre l'entrée gratuite.

Le quartier chinois de la capitale fait aussi partie des lieux de célébrations lundi. Les Edmontoniens et les visiteurs pourront s'imprégner de la culture chinoise en écoutant des chants traditionnels, en regardant des spectacles d'arts martiaux et la danse du lion. Il y aura plus d'une centaine d'artistes.

Ailleurs dans la province

Le 1er juillet à 13 h au centre-ville de Grande Prairie, il y aura le défilé avec plus d'une centaine de chars allégoriques, en plus d'un carnaval organisé dès midi à la Revolution Place.

Dans la municipalité de Wood Buffalo, un déjeuner de crêpes sera servi dès 8 h, puis le défilé suivra à 10 h 30. À partir de midi, des activités seront organisées au parc McDonald Island.

À Saint-Paul, les célébrations se dérouleront au parc Lagasse de midi à 17 h.

Les organisateurs des célébrations à Red Deer donnent rendez-vous aux participants à 11 h au Bower Ponds.

Feux d'artifice

La fête nationale se terminera avec un spectacle pyrotechnique dans plusieurs villes de la province. Le ciel s'illuminera dès 23 h à Calgary, à Edmonton, à Saint-Paul et à Red Deer notamment.