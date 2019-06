Un bilan positif pour la saison de la pêche au homard

Les pêcheurs étaient de bonne humeur vendredi matin sur le quai de Val-Comeau, dans la Péninsule acadienne. C’est un signe que la saison de pêche au homard a été bonne cette année.

Rendu à aujourd’hui, je pense que c’est une saison égale, et peut-être même un peu supérieure à l’an passé, même si elle a débuté lentement, dit le pêcheur Réjean Comeau. En moyenne, ici, quand t’as des bonnes journées, tu parles de 800 à 1200, 1400 livres par jour. Quand on a 1000 livres, on est contents.

Même son de cloche du côté de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), mais on précise que les débarquements n’ont pas été aussi abondants sur tous les quais de la région.

Les pêcheurs sont de bonne humeur au quai de Val-Comeau vendredi matin. Photo : Radio-Canada

Il y a eu des diminutions dans la Baie des Chaleurs sur un pas mal grand territoire. Je dirais de Petit-Shippagan jusqu’à Stone Heaven, dit Emmanuel Moyen, représentant de l’UPM. Eux ils parlent d’une grosse diminution de 5000 à 10 000 livres dans certains cas.

Une population de homards en santé, mais des prix décevants

La panique n’a toutefois pas gagné les pêcheurs, puisque la ressource montre des signes encourageants. Il y a de la relève, les pêcheurs voient beaucoup de petits homards dans les trappes , dit Emmanuel Moyen, qui attribue cette relative bonne santé de la population de homards aux mesures de protection adoptées au cours des années, comme la reconstruction des habitats et l’ensemencement.

Mais quelque chose agace tout de même les pêcheurs cette saison : le prix qu’ils obtiennent pour leurs prises.

Au début de la saison, le prix était de 5 $, 5,50 $ et depuis le 16 juin c’est 6 $, 6,50 $ , dit Emmanuel Moyen.

Ça fait des années qu’on dirait que c’est toujours le même prix, renchérit le pêcheur Réjean Comeau. Ce qui a sauvé la pêche au homard c’est que le volume a augmenté, mais c’est pas les prix qui nous ont sauvés.

D’après un reportage de François Lejeune