Tunnel Québec-Lévis, un acte de foi

Si le gouvernement de la CAQ a statué sur un lien souterrain entre les deux rives, il avait peu à dire sur les enjeux qui s'y rattachent. « Prématuré » a répété plusieurs fois le ministre des Transports, François Bonnardel, pour justifier l'absence de réponses. Il était peut-être tout simplement « prématuré » de présenter le tracé et le type de construction.

La CAQ a tenu parole : elle avait promis de dévoiler l'option retenue pour le projet de troisième lien avant la fin juin. C'est chose faite.

Si le ministre a parlé du meilleur scénario , il n'en a pas fait la démonstration. On ne sait toujours pas pourquoi cette solution a été choisie parmi une dizaine de scénarios ni en vertu de quels critères.

Prématuré a dit le ministre. Il était aussi prématuré de poser des questions sur le coût, sur la durée des travaux et sur le mode construction. Prématuré d'anticiper les risques environnementaux, d'évaluer la pression exercée sur les axes routiers déjà existants ou encore d'identifier les défis techniques rencontrés lors de sa réalisation.

Le ministre Bonnardel s'en tient aux objectifs finaux : réduire la congestion, améliorer les déplacements en transport collectif et le transport de marchandises. Là encore, rien ne démontre que le troisième lien va y répondre.

La CAQ s'engage également à étudier un autre tracé, toujours à l'est et plus proche des centres-villes. Elle le fait d'abord pour répondre aux critères du processus environnemental qui suivra. L'exercice reste accessoire.

Absence remarquée

Le ministre des Transports avait l'air bien seul lors de sa conférence de presse.

Dans la salle, il y avait bien quelques maires de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Mais les deux principaux intéressés, les maires de Québec et de Lévis étaient absents.

Il n'y a pas eu de déclarations officielles.

La Ville de Québec prend acte de l'option retenue. Pour reprendre l'expression, il est prématuré de se prononcer. La Ville cherche toujours les gains nets avant de réagir.

Financement fédéral

Le ministre sait que la facture sera un enjeu. Pour la première fois, il évoque la possibilité qu'Ottawa donne un coup pouce à son gouvernement pour payer la facture. François Bonnardel s'invite donc dans la prochaine campagne électorale fédérale. Il veut que les principaux partis se prononcent.

L'appui des conservateurs semble acquis. Il y avait parmi les invités à la conférence de presse jeudi deux députés conservateurs prêts à lever la main.

Pour ce qui est des libéraux, il serait étonnant que le troisième lien figure en haut de la liste de leurs priorités pour la région. Si le ministre Bonnardel estime qu'il est prématuré de parler des coûts, le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, juge qu'il est tout aussi prématuré de parler financement.

Transparence

La ministre responsable de la capitale nationale, Geneviève Guilbault, s'est portée à la défense de son collègue des Transports vendredi en rappelant que ce n'est pas une surprise pour personne que la CAQ souhaite la réalisation du troisième lien. Cela ne fait aucun doute, en effet.

Elle a fait la liste de toutes les annonces concernant le troisième lien depuis l'arrivée au pouvoir de son gouvernement, signe que la CAQ est transparente dans le processus avec les citoyens.

Mais la transparence ne doit pas seulement être dans les étapes, mais aussi dans la manière d'arriver à ses fins.