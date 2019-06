La Conférence sur la francophonie canadienne prend fin à Iqaluit

Seuls six des treize ministres responsables de la Francophonie au pays ont participé à la conférence qui a pris fin vendredi. Cependant, sa coprésidente et ministre fédérale du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, se dit satisfaite de la représentation des gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont tout de même envoyé des représentants.

Seule l’Alberta manquait à l’appel.

Les ministres de la Francophonie du Québec de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et des trois territoires ainsi que Mélanie Joly, la ministre fédérale de la Francophonie

« Malheureusement, l’Alberta a décidé de n’envoyer aucune représentation cette fois-ci,et c’est un fait que l’on déplore », a déclaré Mélanie Joly à la fin de la conférence.

La ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie du Québec, Sonia Lebel, qui accueillera la conférence à Québec en juin 2020, croit aussi que la représentation des autres provinces était suffisante : « Il faut y voir un côté positif. Il faut plutôt voir ceux qui sont là prêts à travailler ensemble et à tendre la main aux autres. Je crois que ce cercle-là va s’agrandir rapidement et tranquillement. »

La ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie du Québec, Sonia Lebel

Modernisation de la loi sur les langues officielles

La ministre Mélanie Joly a également offert à ses homologues un sommaire des interactions que son gouvernement a eu avec les différents intervenants sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles au cours des derniers mois.

« Il va de soi qu’on veut s’assurer d’avoir le point de vue des provinces et territoires alors qu’on va procéder à la modernisation de la Loi, explique la ministre. Le but c’est d’avoir un consensus le plus large possible alors que c’est une des lois qui sont fondamentales au pays. »

Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie à Iqaluit

Si les ministres préfèrent attendre d’examiner ce qui leur a été présenté avant de donner leurs opinions, le ministre responsable de la Direction des services en français du Yukon, John Streicker, n’est pas surpris par les différentes demandes qu’a entendu Ottawa, puisque ce sont aussi des choses qu’il a entendues auprès de sa communauté au Yukon.

La ministre responsable de la Francophonie des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a précisé que la consultation est la bienvenue et sera importante pour l’implémentation des modifications de la loi, pour les provinces et territoires comme le sien qui ont plus que deux langues officielles.

Nous sommes fiers de toutes nos langues. Nous voulons améliorer les choses, mais nous voulons aussi nous assurer que rien n’est enlevé à personne. Cette loi nous affectera tous alors c’est important que nous soyons à la table. Caroline Cochrane, ministre responsable de la francophonie des Territoires du Nord-Ouest

Première participation pour la FCFA

L’an dernier, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), Jean Johnson, avait déploré le fait que les communautés ne soient pas invitées à s'asseoir à cette même table avec les ministres. Selon lui, son organisme représentant les communautés francophones a été dans le passé invité seulement comme observateur, sans droit de participation aux discussions formelles.

Cette année, la FCFA a été invitée à faire une présentation devant les ministres en marge de la conférence mercredi, pour représenter les communautés et discuter avec les ministres de leurs enjeux principaux comme l’immigration francophone et l’accès à l’apprentissage du français pour les Canadiens.

Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Bien que M. Johnson soit d’accord que la modernisation de la Loi sur les langues officielles aura une incidence sur les provinces, il rappelle que c’est une loi fédérale qui doit être faite par Ottawa.

« Je pense qu’il y a une tendance à avoir une certaine nervosité par rapport à la loi, dit-il. C’est pour ça que c’est important d’être en dialogue directement avec cette conférence ministérielle, mais aussi de mettre la table pour que nos membres dans leurs provinces et territoires soient capables d’avoir une conversation qui est une continuité de ce dialogue-là. C’est pour les aider à réaliser qu’on est un avantage pour les provinces et qu’on ne devrait pas avoir peur de la francophonie canadienne. »