Taxe carbone : des jeunes militants s'enchantent du verdict de la Cour d'appel ontarienne

On a toujours été en faveur de cette taxe, qui a quand même été soulignée par des prix Nobel d'économie, entre autres, comme étant efficace, et qui ne va affecter la vie des gens, mais qui va plutôt affecter les plus gros pollueurs, qui vont devoir adapter leur mode de consommation.

Aliénor Rougeot, coordonnatrice des grèves Jeunesse pour le climat à Toronto