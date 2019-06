L’établissement d’une aire marine protégée aux Îles est à l’étude

L'étude s'étendra sur quelques années et permettra de définir les avantages et les contraintes liés à une aire marine protégée; les zones propices, les modalités de gestion et les mesures de conservation adaptées à l'archipel.

Le directeur de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), Alain Branchaud, y voit l'occasion de renforcer la durabilité des pêcheries, de développer l'écotourisme et de répondre à la crise de la biodiversité.

On souhaite que cette fois-ci, les gouvernements investissent les sommes nécessaires et adoptent une approche de consultation rigoureuse pour s'assurer qu'on ne démarre pas un processus qui va s'arrêter au bout de quelques mois. Alain Branchaud, directeur de la Société pour la nature et les parcs du Canada

Le secteur à l'étude a une superficie de 17 000 kilomètres2.

M. Branchaud affirme qu'il s'agit du plus gros projet d'aire marine protégée à l'étude dans le golfe du Saint-Laurent.

L'étude de faisabilité découle de l'Entente de collaboration Canada-Québec pour l'établissement d'un réseau d'aires marines protégées au Québec.

Le projet d’une aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine est sur la planche à dessin depuis plusieurs années.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a d’ailleurs réalisé une étude à ce sujet entre 2012 et 2014, en collaboration avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), la firme Cultura et Pêches et Océans Canada.

D'après les informations d'Adrianne Gauvin-Sasseville