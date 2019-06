Le PDG de BCE à la retraite le 5 janvier prochain

Après presque 12 années à la barre du conglomérat BCE, George Cope cédera son poste de président et chef de la direction le 5 janvier prochain en prenant sa retraite.

En annonçant la nouvelle vendredi, la compagnie propriétaire de Bell Canada, de CTV et d'une partie de Maple Leaf Sports and Entertainment a fait savoir que le chef de l'exploitation, Mirko Bibic, prendra la relève de M. Cope.

Nommé en octobre dernier, M. Bibic était pressenti pour succéder à George Cope. Il a remplacé ce dernier comme chef de l'exploitation, après que celui-ci eut remplacé Michael Sabia, l'actuel président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en tant que grand patron.

Âgé de 57 ans, M. Cope avait été nommé chef de l'exploitation chez Bell en 2006 à la suite d'un passage chez Telus, où il avait été aux commandes du segment de la téléphonie mobile. Sous sa gouverne, les activités sans fil de Bell ont affiché une importante croissance et l'entreprise a effectué des investissements ainsi que des acquisitions évalués à plus de 15 milliards de dollars.

Dans un communiqué, le président du conseil d'administration de BCE, Gordon Nixon, a souligné que George Cope avait « revitalisé Bell en faisant d'elle un concurrent agile ».

Il a dirigé de nombreuses initiatives de restructuration et a réalisé les investissements essentiels dans l'équipe, les réseaux et le service à la clientèle de Bell, nécessaires pour faire de l'entreprise un concurrent audacieux dans tous les segments du marché des communications , a-t-il indiqué.

Parallèlement à son travail à la tête de BCE, M. Cope a piloté le déploiement de l'initiative Bell Cause pour la cause, visant à amasser des fonds et à stimuler le débat public entourant la santé mentale.

Je suis familier avec la maladie, a-t-il dit vendredi, au cours d'une entrevue avec la chaîne spécialisée BNN Bloomberg. Ma mère souffrait de troubles bipolaires, alors je comprenais que c'était vraiment une maladie dont nous n'avions pas parlé, certainement dans ma génération.

M. Cope s'est dit très fier de l'initiative Bell Cause pour la cause, ce qui a amené Bell à verser environ 100 millions de dollars au fil des ans à des initiatives de santé mentale.

Il a également estimé que le moment était venu pour M. Bibic, âgé de 51 ans, de « faire passer notre entreprise à un niveau supérieur ».

À titre de chef de l'exploitation, Mirko Bibic était responsable de Bell Mobilité, de Bell Marchés Affaires, ainsi que de Bell Résidentiel et Petites entreprises.

Vendredi après-midi, à la Bourse de Toronto, l'action de BCE se négociait à 59,30 $, en recul de 43 cents, ou 0,72 %.