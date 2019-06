73 personnes accusées après une vaste enquête sur un gang de rue à Toronto

Le chef adjoint de la police de Toronto, James Ramer, a fait le point vendredi sur le Projet Kraken , une opération conjointe de centaines d'officiers et de 12 services de police visant un gang de rue appelé The Chester Le gang.

The Chester Le gang était établi dans la région du Grand Toronto et était impliquée dans une vaste activité liée aux armes à feu et aux drogues, a déclaré James Ramer. Selon lui, le gang de rue trafiquerait principalement du fentanyl à Thunder Bay, Sudbury et Peterborough.

De nombreux membres du gang de rue ont commis des vols à main armée effrontés , a déclaré James Ramer, avec un mépris total pour la sécurité publique . Le chef adjoint cite notamment deux cambriolages présumés où des chauffeurs de camion auraient fracassé les vitrines de bijouteries.

La police a arrêté 37 personnes tôt le matin, jeudi, alors qu'elle exécutait de nombreux mandats de perquisition dans la région du Grand Toronto dans le cadre du projet Kraken. Photo : Police de Toronto

La police a saisi 250 000 $ de fentanyl et 85 000 $ d’armes à feu au cours de l’enquête en cours, qui a conduit jeudi, tôt le matin, à des raids dans la région du Grand Toronto.

Selon James Ramer, 73 personnes au total font maintenant l'objet d'accusations, avec 599 accusations portées au total.

La police a déclaré avoir saisi plus de 1050 grammes de cocaïne, 1100 grammes de fentanyl, 1100 grammes de clonazépam et 840 grammes de Percocet, entre autres drogues.

La police a également saisi 23 armes à feu ainsi que de l'argent, des pistolets paralysants et des gilets pare-balles.

L'Unité des gangs de rue et des armes à feu tiendra cet automne une trentaine d'assemblées publiques locales dans divers quartiers dans le but de sensibiliser la population aux gangs de rue, aux ressources et aux programmes.

Le chef de la police, Mark Saunders, avait déjà annoncé jeudi des détails de l'enquête.

La police a arrêté 37 personnes tôt le matin, jeudi, alors qu'elles exécutaient de nombreux mandats de perquisition dans la région du Grand Toronto et 43 autres personnes avaient déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête.